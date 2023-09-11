Скабелка — о сухаре Шутова: Паскуале — первый номер «Барыса». Как был, так и остаётся

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Овертайм? Мы разберём. Это второй овертайм, который мы не совсем правильно начали.
Повлиял ли феноменальный матч Шутова на моё отношение к вратарской позиции или Паскуале всё такой же очевидный первый номер команды? Паскуале – первый номер во всех командах, как был, так и остаётся. Андрей Шутов здорово сыграл. Поэтому мы видим, что у нас два сильных вратаря. Но в чём ваш вопрос заключался? Будет ли Шутов получать больше шансов? Конечно, он и будет получать шансы. У нас есть свои мысли, команда – это живой организм, и мы принимаем решения, скажем так, исходя из той ситуации, которая у нас складывается.
Да, мы надеемся, что Скленичка и Грант сыграют после паузы», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 сентября 2023
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