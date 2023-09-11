Кудашов — о ярком камбэке московского «Динамо»: ещё какое-то время будем в турбулентности

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3 ОТ).
«В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их за то, что при счёте 1:3 они погнали команду вперёд, и эта энергия передалась ребятам. По игре – было и плохое, и хорошее. В конце нашли силы и характер. Были негативные моменты, но концовка и результат – они положительные.
Какие эмоции преобладают? Всё вместе. Работа тренера и вообще тренерского штаба заключается в том, чтобы не одному радоваться или одному внимание удалять, а здесь всё вместе и в комплексе. Всё начинается задолго до игры, поэтому есть и чему обрадоваться, и чему огорчиться.
Семь голов в большинстве за два последних матча, а в равных составах только гол Пыленкова? Да, не получается «пять на пять». Это опять же из той части, что у нас не получается и что пока идёт плохо у нас. С другой стороны, давайте посмотрим на первые две игры. Там, наоборот, не было голов в большинстве, а все голы были в равных составах. Мы будем какое-то время в турбулентности, и дай бог, чтобы эта турбулентность у нас побыстрее закончилась и игра стала ровной, и все приняли те роли, которые им отведены на этот год.
В третьем периоде мы перешли на три звена. Надо было это сделать, чтобы взвинтить темп, потому что ряд игроков у нас недоигрывали, были холодные. Вроде бы ждёшь от них, что они что-то покажут, но когда игрок не прогрелся и не горячий, то от него и ждать толком нечего. Поэтому перешли на три звена. Ну и были у нас игроки, кто просто выпал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 11 сентября 2023
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