Новичок «Лады»: молодёжная лига в Канаде лучшая, не сравнится ни с чем

Нападающий «Лады» Остап Сафин, представляющий сборную Чехии, поделился воспоминаниями об игре в молодёжной лиге Канады.

«Почему многие чехи рано уезжают в канадские лиги? Они просто понимают, что это их подвинет вперёд, они думают о своей карьере. Молодёжка в Канаде не сравнится с молодёжкой где-либо вообще, там она лучшая, это вообще не секрет ни для кого. Идут туда, где перспективнее, где лучше условия и лучше хоккей, поэтому в Канаду все едут.

Я два года был в QMJHL, два раза меня подселяли к семьям. Они за тебя всё делают — стирают, убирают, готовят, это было здорово. Фанаты болели по самое не хочу, хоккей в стране — номер один. Твоя команда — главная в городе, и тебя действительно узнают на улицах, поддерживают. Это ещё один фактор, почему канадская лига — лучшая в этом плане», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.