THW: НХЛ не будет жертвовать отношениями с Европой ради суперзвёзд из России

Журналист The Hockey Writers Энтони Трюдо поделился мыслями о ситуации с контрактом российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова. В НХЛ заявляют, что у него есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Журналист считает, что из-за дела Федотова может пострадать и Матвей Мичков, задрафтованный «лётчиками».

«Флайерз» и генеральный менеджер Даниэль Бриер совершенно не заботятся о том, приедет ли Федотов в США. Кэл Питерсен и Самуэль Эрссон могли бы стать хорошими дублёрами для лучшего вратаря команды Картера Харта, а недавно подписанный Алексей Колосов создаёт «завал» во вратарской линии, что является хорошей проблемой. Бриера будет больше волновать то, как далеко зайдёт противостояние между КХЛ и ИИХФ. Признанный проспект Матвей Мичков будет играть в КХЛ ещё как минимум три сезона, и есть основания для беспокойства, что отношения лиги с внешним миром за это время разрушатся.

Хотя Россия является родиной бесчисленных нынешних и будущих хоккейных суперзвёзд, не существует мира, в котором НХЛ поддерживала бы свои связи с этой страной — и без того напряжённые из-за последних махинаций в вопросе Федотова — ценой своих отношений со всей Скандинавией и Восточной Европой.

Скауты и эксперты рассматривают Мичкова как начинающую суперзвезду, и только опасения по поводу его контрактных обязательств в КХЛ и российского происхождения позволили «Флайерз» изначально выбрать его так низко на драфте — седьмым в общем зачёте. Их соглашение с другим россиянином, Федотовым, может доказать, что эти опасения вполне обоснованны. Хотя Мичков — лишь один из многих игроков лиги, которые могут пострадать от токсичных отношений КХЛ с мировым сообществом — наряду с белорусом Колосовым и такими игроками первого раунда, как Дмитрий Симашев и Даниил Бут из «Аризоны Койотс», — потеря 18-летнего снайпера была бы особенно жестокой. В прошлом «Флайерз» не везло, но потеря таланта поколения из-за последствий поведения другой лиги вывела бы их несчастья на новый уровень», — приводит слова Трюдо The Hockey Writers.