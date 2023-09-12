«Авангард» пригласил экипаж и пассажиров самолёта, экстренно севшего на поле, на два матча

«Авангард» в официальном телеграм-канале выпустил заявление по ситуации с самолёта «Уральских авиалиний», севшего на пшеничное поле в Новосибирской области. Омский клуб пригласил его экипаж и пассажиров на ближайшие встречи команды в Омске.
«Сегодня утром рейс Уральских авиалиний, направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось 159 человек, большая часть — наши земляки, все они живы.
Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию. «Авангард» — это Омск, мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене — 14 и 16 сентября. Ждём вас!" — говорится в сообщении.
Отметим, что «Авангард» 14 сентября сыграет на домашней арене с «Адмиралом». Через два дня «ястребы» примут «Нефтехимик».
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