«Сибирь» расторгла контракт с защитником, проведшем в системе клуба 14 лет

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с 22-летним защитником Ильёй Пастуховым.

«Пастухов уезжает из Новосибирска. По инициативе хоккеиста «Сибирь» расторгла контракт с защитником. Желаем Илье успехов в новом клубе, надеемся, что все его надежды оправдаются и Пастухов добьётся заметного прогресса. Будем следить за развитием его карьеры и всегда ждём Илью в родном клубе!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Пастухов — воспитанник «Сибири». Хоккеист провёл в системе клуба всю карьеру — с 2009 года. Защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв один матч и не набрав очков. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Пастухов провёл 51 встречу, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «-1».