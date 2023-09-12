Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» расторгла контракт с защитником, проведшем в системе клуба 14 лет

«Сибирь» расторгла контракт с защитником, проведшем в системе клуба 14 лет
Аудио-версия:
Комментарии

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с 22-летним защитником Ильёй Пастуховым.

«Пастухов уезжает из Новосибирска. По инициативе хоккеиста «Сибирь» расторгла контракт с защитником. Желаем Илье успехов в новом клубе, надеемся, что все его надежды оправдаются и Пастухов добьётся заметного прогресса. Будем следить за развитием его карьеры и всегда ждём Илью в родном клубе!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Пастухов — воспитанник «Сибири». Хоккеист провёл в системе клуба всю карьеру — с 2009 года. Защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв один матч и не набрав очков. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Пастухов провёл 51 встречу, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «-1».

Материалы по теме
Лидер обороны «Сибири» Тревор Мёрфи пропустит до двух месяцев из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android