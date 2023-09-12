Евгений Малкин показал машину в Северной Америке с его фамилией

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях выложил забавную фотографию.
По дороге хоккеист увидел машину с номером с его фамилией — «1Malkin1». Сейчас нападающий «Питтсбурга» находится в Северной Америке.
«Не моя», — написал Малкин.
Фото: Из личного архива Евгения Малкина
Напомним, Малкин — уроженец Магнитогорска. Нападающий играл за местный «Металлург» с 2003 по 2006 год. В 2004-м Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Джино играет за «пингвинов» с 2006 года. За карьеру в НХЛ нападающий суммарно провёл 1063 встречи и набрал 1229 (471+758) баллов.
В сезоне-2022/2023 Малкин отыграл в 82 встречах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных пасов. Форвард в общей сложности набрал 83 балла. Он проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).
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