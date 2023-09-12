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Андрей Назаров: пилоты рейса Сочи — Омск должны провести вбрасывание на матче «Авангарда»

Андрей Назаров: пилоты рейса Сочи — Омск должны провести вбрасывание на матче «Авангарда»
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение «Авангарда» пригласить экипаж и пассажиров самолёта «Уральских авиалиний», севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, на ближайшие домашние матчи команды 14 и 16 сентября.

«В «Авангарде» совершили правильный и красивый поступок, но я бы дал развитие этой истории. Командира судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семёнова, безусловно, нужно пригласить на ближайший матч омичей с «Адмиралом» для того, чтобы они провели символическое стартовое вбрасывание. Страна должна знать своих героев не только через ленты новостных СМИ и обычные телевизионные каналы, но и через спортивную прессу. А ещё лучше – вживую. Уверен, что многочисленные омские болельщики, которые придут на арену, по достоинству встретят и оценят подвиг наших лётчиков, спасших большое число человеческих жизней», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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