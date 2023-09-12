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Министр спорта РФ ответил на вопрос, могут ли ввести карту болельщика на хоккее

Министр спорта РФ ответил на вопрос, могут ли ввести карту болельщика на хоккее
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал возможность появления карты болельщика на хоккее. Функционер считает, что теоретически это реально, но основой для такого решения могут стать только интересы Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

«Теоретически это возможно — я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях — хотя это решение должно и будет приниматься с учётом интересов Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Отметим, ранее заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Марат Филиппов рассказал, что на данный момент существует возможность появления карты болельщика на хоккейных, баскетбольных, волейбольных и других соревнованиях. В августе глава КХЛ Алексей Морозов выразил надежду на то, что эта инициатива обойдёт хоккей стороной.

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