Сколько очков наберёт Матвей Мичков после возвращения в «Сочи»?

Вчера, 11 сентября, нападающий Матвей Мичков покинул СКА и перебрался в «Сочи». Форвард вернулся в южный клуб на один сезон — на правах аренды. Большую часть кампании-2022/2023 Мичков провёл именно в «Сочи».
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Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды. За южный клуб молодой нападающий принял участие в 27 встречах, в которых записал на свой счёт 20 (9+11) очков. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки. В нынешнем сезон Мичков сыграл лишь в одном матче СКА из четырёх. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями. Отсутствие Мичкова в составе СКА вызывало множество недовольства и недоумения со стороны болельщиков и журналистов.
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