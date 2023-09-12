Philly Hockey Now: Мичков выбрался из сложной хоккейной ситуации в России. Пока что

Журналист Philly Hockey Now Чак Бозман прокомментировал переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.
«Проспект «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков выбрался из сложной хоккейной ситуации в России. Пока что. Хоккеист был отдан в аренду из СКА в ХК «Сочи», это подтвердил в понедельник тренер санкт-петербургского клуба СКА Роман Ротенберг.
Мичков, которого «Флайерз» выбрали под седьмым номером на июньском драфте, сыграл лишь в одной из первых четырёх встреч СКА. В сыгранном матче у него было шесть минут 12 секунд игрового времени. В остальных трёх встречах Мичков был вне состава по игровым причинам.
В прошлом году он играл за «Сочи», набрав 20 (9+11) очков в 27 матчах. Можно предположить, что Мичков получит дополнительное игровое время со своей новой командой.
Матвей считается лучшим проспектом «Флайерз» и одним из лучших игроков, вышедших на драфте 2023 года», — приводит слова Бозмана Philly Hockey Now.
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