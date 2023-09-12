«Так не должно было быть». Авторитетный журналист The Athletic о переходе Мичкова в «Сочи»
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Авторитетный журналист The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о переходе российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.
«В конце концов, это лучшее решение для Мичкова и его развития, но так не должно было быть. В составе СКА было/есть место для Мичкова в первой топ-6 и в первом звене большинства, что никоим образом не поставило бы под угрозу командный успех СКА в этом сезоне. Я в этом убеждён.
Сравнения Мичкова и Демидова? Если клуб собирается играть только с одним из них (против чего тоже есть аргументы), я бы сказал, что Мичков одновременно и более готов оказать влияние в КХЛ, и единственный из двоих, кому уже нечего сделать/получать от игры в МХЛ", — говорится в сообщении.
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