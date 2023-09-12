Быков назвал хоккеиста, который является «визитной карточкой КХЛ»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о том, кто из хоккеистов является «визитной карточкой КХЛ». По мнению специалиста, этим игроком является 37-летний нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. Быков поделился мнением об опытном хоккеисте, с которым вместе работал в «Салавате Юлаеве» с 2009 по 2011-й год.
«Да, я его вытащил из лиги Квебека в своё время, и рад тому, что судьба свела нас с ним. Он схож с нашим поколением ребят, которые играли в ЦСКА — мы тоже играли до сорока. И также были молоды на льду, вне зависимости от возраста. И всего себя отдавали тому, что называется «хоккей», и команде, и результату, и тем кто за тебя болеет. Радулов — визитная карточка КХЛ. Я не побоюсь этого слова, потому что на таких игроках нужно воспитывать следующее поколение хоккеистов.
У него свой характер, он очень требовательный к себе и к партнёрам. Это игрок, который не воспринимает поражения. Он в каждом отрезке, в каждом матче, в каждом контакте с соперником старается добиваться преимущества. И когда это у него не удается, может вспылить и показывать это не только партнёрам, но и соперникам, которые должны понимать, что так просто его не взять.
Это хорошая визитная карта КХЛ. На таких игроков и идет болельщик. Благодаря таким игрокам и идут мальчишки в хоккей. Я рад, что судьба меня свела с Александром. Он дал мне возможность ощущать себя как тренера. Ведь это игроки создают тренерскую ауру», — приводит слова Быкова «Татар-информ».
Отметим, что Радулов играл за «Салават» с 2008 по 2012 год. Быков тренировал уфимцев с 2009 по 2011-й год.
- 12 сентября 2023
-
14:57
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:23
-
13:11
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:57
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
00:02
- 11 сентября 2023
-
23:25
-
22:55
-
22:54
-
22:40