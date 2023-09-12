Быков назвал хоккеиста, который является «визитной карточкой КХЛ»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о том, кто из хоккеистов является «визитной карточкой КХЛ». По мнению специалиста, этим игроком является 37-летний нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. Быков поделился мнением об опытном хоккеисте, с которым вместе работал в «Салавате Юлаеве» с 2009 по 2011-й год.

«Да, я его вытащил из лиги Квебека в своё время, и рад тому, что судьба свела нас с ним. Он схож с нашим поколением ребят, которые играли в ЦСКА — мы тоже играли до сорока. И также были молоды на льду, вне зависимости от возраста. И всего себя отдавали тому, что называется «хоккей», и команде, и результату, и тем кто за тебя болеет. Радулов — визитная карточка КХЛ. Я не побоюсь этого слова, потому что на таких игроках нужно воспитывать следующее поколение хоккеистов.

У него свой характер, он очень требовательный к себе и к партнёрам. Это игрок, который не воспринимает поражения. Он в каждом отрезке, в каждом матче, в каждом контакте с соперником старается добиваться преимущества. И когда это у него не удается, может вспылить и показывать это не только партнёрам, но и соперникам, которые должны понимать, что так просто его не взять.

Это хорошая визитная карта КХЛ. На таких игроков и идет болельщик. Благодаря таким игрокам и идут мальчишки в хоккей. Я рад, что судьба меня свела с Александром. Он дал мне возможность ощущать себя как тренера. Ведь это игроки создают тренерскую ауру», — приводит слова Быкова «Татар-информ».

Отметим, что Радулов играл за «Салават» с 2008 по 2012 год. Быков тренировал уфимцев с 2009 по 2011-й год.