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The Hockey News о Мичкове: элитные таланты не будут долго оставаться на скамейке запасных

The Hockey News о Мичкове: элитные таланты не будут долго оставаться на скамейке запасных
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Журналист The Hockey News Райан Куинли прокомментировал переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Сезон 2023/2024 для Матвея Мичкова начался не лучшим образом. Играя за СКА в КХЛ, хоккеист пропустил по игровым причинам три из первых четырёх матчей своей команды, а в одной встрече, в которой принял участие, он провёл на льду всего шесть минут.

Однако элитные 18-летние таланты не будут долго оставаться на скамейке запасных.

В понедельник СКА объявил, что Мичков продолжит сезон в аренде в ХК «Сочи», где, как ожидается, он получит значительный прирост игрового времени. Отдача игрока в аренду в другую команду КХЛ во многом похожа на процесс перевода молодого игрока из команды НХЛ в АХЛ. Клуб сохраняет права этого хоккеиста, но игрок получает возможность заработать максимальное игровое время в борьбе с более благоприятными конкурентами по мере его развития.

«Филадельфия Флайерз» выбрала Мичкова под общим седьмым номером на драфте этого года, и его связь с КХЛ была одной из основных причин, по которой он вообще перешёл в «лётчикам». Мало того, что у него осталось ещё три года по контракту со СКА, а это означает, что он не сможет присоединиться к «Флайерз» до 2026 года, так ещё и молодым игрокам часто трудно развиваться в КХЛ — особенно для такой конкурентоспособной команды, как СКА. Однако в Сочи ему, скорее всего, придётся провести ключевые минуты при игре «пять на пять» и в большинстве против соперников высшего уровня», — приводит слова Куинли The Hockey News.

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