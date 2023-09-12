Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Трактора» рассказал о забавном случае, связанном с хоккейной традицией

Голкипер «Трактора» рассказал о забавном случае, связанном с хоккейной традицией
Комментарии

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о хоккейных традициях и вспомнил забавный случай, связанный с этим.

«Я видел много всего: клюшки в мусорке, кто-то забирает их в отель, кто-то с ними в туалет ходит, кто-то запрещает их трогать.

У нас был один случай в команде. Игрок ушёл на тренировку, а нам сказали, что будет просмотр видео в раздевалке. Он сказал: «Как это? Я вышел на лёд, обратно не пойду». В итоге ему пришлось идти спиной через заливочную площадку и через улицу, чтобы вернуться в раздевалку», – сказал Мыльников в интервью Metaratings.ru.

На старте сезона «Трактор» одержал две победы, набрав пять очков в четырёх матчах. Ранее челябинский клуб объявил об изменениях в составе совета директоров.

Материалы по теме
Анвар Гатиятулин по собственной инициативе покинул совет директоров «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android