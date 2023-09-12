Голкипер «Трактора» рассказал о забавном случае, связанном с хоккейной традицией
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Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о хоккейных традициях и вспомнил забавный случай, связанный с этим.
«Я видел много всего: клюшки в мусорке, кто-то забирает их в отель, кто-то с ними в туалет ходит, кто-то запрещает их трогать.
У нас был один случай в команде. Игрок ушёл на тренировку, а нам сказали, что будет просмотр видео в раздевалке. Он сказал: «Как это? Я вышел на лёд, обратно не пойду». В итоге ему пришлось идти спиной через заливочную площадку и через улицу, чтобы вернуться в раздевалку», – сказал Мыльников в интервью Metaratings.ru.
На старте сезона «Трактор» одержал две победы, набрав пять очков в четырёх матчах. Ранее челябинский клуб объявил об изменениях в составе совета директоров.
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