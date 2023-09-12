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Артюхин: Мичков ещё не готов играть в СКА. Аренда в «Сочи» — лучший вариант

Артюхин: Мичков ещё не готов играть в СКА. Аренда в «Сочи» — лучший вариант
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Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин рассказал про переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Время показало, что Мичков ещё не готов играть в основе СКА. Аренда в «Сочи» — правильный ход со стороны клуба. Матвею нужно играть, а не просиживать штаны на лавке. Для него это будет огромный плюс, в «Сочи» он может раскрыться, это самый лучший вариант. Тяжело судить, почему он не заиграл в СКА. Руководству клуба виднее», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Матвей, выступая за «Сочи» в прошлом сезоне, принял участие в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счёт 20 (9+11) очков. В текущей кампании Мичков, играя за СКА, выходил на лёд лишь в одном матче.

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