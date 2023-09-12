Коваленко — о сыне Николае: в этом сезоне он поборется за два Кубка — Гагарина и Стэнли

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал готовность его сына Николая к НХЛ.
«Николай уже готов к НХЛ? Тут не нужно громких слов, посмотрим. Контракт с «Колорадо» подписан, но с обязательным учётом сезонной аренды в «Торпедо». Верю, что в этом сезоне Николай поборется за два Кубка — Гагарина и Стэнли. Во всяком случае, у обоих клубов серьёзные кубковые планы.
Николай нацеливается сразу после окончания сезона КХЛ улететь в Денвер? На мой взгляд, это оптимальный вариант, когда «горячий» игрок едет именно к плей-офф НХЛ. Надеюсь, что из «Торпедо» Коваленко освободится максимально поздно — в апреле, когда завершаются матчи за Кубок Гагарина. А в НХЛ в это время плей-офф только набирает ход», — сказал Андрей Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, в 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под номером 171. Всего в КХЛ Коваленко провёл 260 матчей, в которых набрал 123 очка — забил 54 гола и отдал 69 результативных передач.
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