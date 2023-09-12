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Форвард «Трактора» Кравцов попал под сокрушительный силовой приём в матче с «Ладой»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

На шестой минуте первой двадцатиминутки нападающий челябинской команды Виталий Кравцов попал под сокрушительный силовой приём от защитника гостей Максима Березина. За Виталия вступился игрок обороны «Трактора» Артём Блажиевский и получил две минуты за грубость. «Лада» удаление реализовала.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». «Лада» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 14 сентября.