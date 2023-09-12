«Обидно, когда после игры сидим и смотрим в пол». Форвард «Спартака» — о старте сезона

Нападающий «Спартака» Павел Порядин оценил старт сезона для красно-белых.
«Тяжело сейчас говорить. Слов пока нет. Провалили последний матч с «Адмиралом». В принципе, нам есть ещё над чем работать. Мы не имеем права так играть. Моментами выступаем более-менее, но это «более-менее» сразу портит игра в обороне. Такие ошибки показывают: нам есть куда расти.
У нас хороший коллектив, и очень обидно, когда мы после игры, как сказал нам тренер, сидим и смотрим в пол. Хотя в таких матчах должны выходить друг за друга и играть спокойно. У нас есть большой потенциал, и его надо использовать. Расстраивает, что пока не получается», — сказал Порядин в интервью «Известиям».
Красно-белые проиграли «Куньлунь Ред Стар» (3:4), обыграли череповецкую «Северсталь» (6:4) и «Амур» (5:3), а затем крупно уступили «Адмиралу» (2:6).
- 12 сентября 2023
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