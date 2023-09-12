Вратарь «Трактора» назвал лучших игроков в НХЛ и КХЛ

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о разнице между ВХЛ и КХЛ, а также назвал лучших хоккеистов в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.
«В чём разница между ВХЛ и КХЛ? Скорость. Совсем другое понимание игры. Здесь люди думают наперёд. Если в ВХЛ игрок на бросковой позиции, то точно бросит, и ты просто выкатываешься под него. А в КХЛ, например, перед тобой стоит Вадим Шипачёв, у которого в голове два-три варианта. Он просто очень хорошо видит поляну и чувствует как себя, так и своих партнёров. Просто всё видит.
Лучший игрок НХЛ и КХЛ? В НХЛ, разумеется, Коннор Макдэвид. В КХЛ отмечу Вадима Шипачёва и Никиту Гусева», – сказал Мыльников в интервью Metaratings.ru.
Ранее Сергей Мыльников рассказал о хоккейных традициях и вспомнил забавный случай, связанный с этим.
- 12 сентября 2023
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