«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом периоде команды голов не забили.

На 11-й минуте второго периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Антона Силаева упрочил преимущество «Торпедо».

На пятой минуте третьего периода Павел Варфоломеев с передачи Даниила Гутика сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Игорь Ларионов с передачи Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

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В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Куньлунем». «Адмирал» отправится в гости к омскому «Авангарду». Обе встречи состоятся 14 сентября.