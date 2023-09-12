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«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»

«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом периоде команды голов не забили.

На 11-й минуте второго периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Никиты Артамонова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Антона Силаева упрочил преимущество «Торпедо».

На пятой минуте третьего периода Павел Варфоломеев с передачи Даниила Гутика сократил отставание в счёте. На 17-й минуте периода Игорь Ларионов с передачи Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Летунов (Коваленко, Артамонов) – 30:41 (5x5)     2:0 Фирстов (Силаев) – 37:20 (5x4)     2:1 Варфоломеев (Гутик) – 44:37 (5x5)     3:1 Ларионов (Артамонов, Сизов) – 56:13 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с «Куньлунем». «Адмирал» отправится в гости к омскому «Авангарду». Обе встречи состоятся 14 сентября.

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