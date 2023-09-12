СКА потерпел третье поражение подряд, пропустив три безответные шайбы от «Спартака»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Первый период прошёл без заброшенных шайб.
На 11-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Ильи Талалуева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передачи Дмитрия Вишневского сделал счёт 2:0 в пользу «Спартака». В конце матча Ансель Галимов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада.
В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября. «Спартак» отправится в гости к «Витязю» 14 сентября.
- 12 сентября 2023
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