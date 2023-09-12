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СКА потерпел третье поражение подряд, пропустив три безответные шайбы от «Спартака»

СКА потерпел третье поражение подряд, пропустив три безответные шайбы от «Спартака»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Ильи Талалуева открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передачи Дмитрия Вишневского сделал счёт 2:0 в пользу «Спартака». В конце матча Ансель Галимов установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Савиков, Талалуев) – 30:37 (5x5)     0:2 Морозов (Вишневский) – 36:39 (5x4)     0:3 Галимов (Бурмистров, Принс) – 59:49 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада.

В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября. «Спартак» отправится в гости к «Витязю» 14 сентября.

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