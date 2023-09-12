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«Спартак» одержал самую крупную за 19 лет сухую победу над СКА

«Спартак» одержал самую крупную за 19 лет сухую победу над СКА
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, красно-белые одержали самую крупную сухую победу над СКА за 19 лет.

Напомним, СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября. «Спартак» отправится в гости к «Витязю» 14 сентября.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в домашнем матче.

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