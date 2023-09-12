«Мы снова попали на разъярённого зверя». Игнатьев — о поражении «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итог проигранного матча с «Локомотивом» (1:2).

«Поздравляю «Локомотив» с долгожданной победой, два дня её ждали. Мы представляли, каким «Локомотив» выйдет сегодня, поскольку видели, каким «Ак Барс» вышел на нас после поражения от «Сочи». В этот раз мы снова попали на разъярённого зверя. Мы были готовы к этому.

Первый период провели в обоюдных атаках. Да, «Локомотив» больше атаковал, но мы неплохо выглядели. Таким же был и второй период. Хорошо, что вышли на третий период при счёте 1:1, мы были готовы к заключительному отрезку. Однако проигранное вбрасывание, хороший бросок – и игра проиграна. Неплохой матч с нашей стороны. Наша ошибка была лишь в том, что проиграли вбрасывание и допустили бросок по воротам. «Локомотив» переиграл нас на точке, у них было тотальное преимущество в этом компоненте. Каждое проигранное вбрасывание – это упущенная инициатива.

Ошибочно считать, что мы подсели, если у соперника получается несколько хороших атак. Если возвращаться к игре с ЦСКА, то мы в том матче выигрывали, поэтому ожидали, что в третьем периоде армейцы пойдут вперёд. Сегодня зрители также гнали «Локомотив» вперёд в третьем периоде, это нормально. «Локомотив» хорошо выглядел, им нужно отдать должное. Но мы достойно отбивались. Хозяева создавали траффик у ворот, мы старались блокировать набросы.

Смит провёл классную игру. Но, ещё раз повторюсь, мне не показалось, что мы подсели. Попадём ли в плей-офф? Очень бы хотели. У всех есть желание там оказаться, для этого мы все и собрались. Насколько нам позволят травмы, длина скамейки – посмотрим. Поживём-увидим», — цитирует Игнатьева сайт КХЛ.