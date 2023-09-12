В. Крикунов: у СКА не набрали кондиции лидеры, команда будет прибавлять

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА от «Спартака» (0:3).
«Конечно, сложно говорить, что победа москвичей не заслуженна, они выдали матч жизни, сыграли на 200% — только так можно победить в Петербурге. С другой стороны, у СКА практически новая команда, вернувшаяся с тяжёлого выезда. Календарь петербуржцам не благоволит, да и не все ещё находятся в игровом тонусе.
Впервые сыграл Грицюк, ещё не набрал максимальных кондиций Гальченюк, только вернулся Бардаков, в самом начале игры выбыл Педан. Не только мне, всем очевидно, что армейцы дальше будут прибавлять, все возможности для этого у них есть. Чемпионат долгий, нет никаких сомнений, что петербуржцы будут подниматься по турнирной таблице – для них ничего страшного не произошло, это всего один неудачный матч», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 12 сентября 2023
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