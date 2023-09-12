«Просто одно эго». Журналист жёстко раскритиковал СКА и Р. Ротенберга после обмена Мичкова

Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард на своей странице в «Твиттере» жёстко раскритиковал СКА после обмена Матвея Мичкова в «Сочи».

«Честно говоря, так просто лучше для развития Мичкова. Да, если бы он был в топ-6 СКА — и, вероятно, он должен был бы попасть туда по заслугам, — то, возможно, набрал бы больше очков… но «Сочи» лучше как команда, чем в прошлом году, и теперь там тоже могут возникнуть серьёзные разочарования относительно Мичкова.

Я смотрю около 10 матчей СКА в год и большое количество встреч плей-офф уже много лет. Каждый год они тратят деньги до предела, прямо сейчас у них сильно раздутый состав без реального курса развития и главный тренер, чьим помощникам приходится управлять скамейкой запасных, пока он испытывает проблемы, пытаясь сделать это!

Они изо всех сил пытаются обойти ЦСКА, поскольку ЦСКА — более кубковая команда. У обоих, по сути, одинаковые финансы. Но ЦСКА подбирает игроков, которые подходят их команде, а не просто тратит деньги до такой степени, что у них есть около 20 нападающих КХЛ на 13 мест.

Плюс Сергей Фёдоров показал себя очень хорошим тренером.

Командой КХЛ, которая мне нравится больше всего, всегда был СКА… так отстойно видеть, как Ротенберг решает, что он лучший человек на должность главного тренера, хотя он явно не так хорош в этом, а СКА может привлечь множество отличных кандидатов. Просто одно эго вместо того, что будет лучше для клуба», — говорится в сообщении.