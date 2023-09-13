Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин назвал российского тренера, который, по его мнению, может руководить командой НХЛ

Овечкин назвал российского тренера, который, по его мнению, может руководить командой НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что в ближайшие годы российский специалист может стать главным тренером команды НХЛ.

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — приводит слова Овечкина «Известия».

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Материалы по теме
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android