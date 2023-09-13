Овечкин назвал российского тренера, который, по его мнению, может руководить командой НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что в ближайшие годы российский специалист может стать главным тренером команды НХЛ.

«Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара», — приводит слова Овечкина «Известия».

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.