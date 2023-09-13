Овечкин рассказал о своих планах после завершения карьеры

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами после завершении игровой карьеры.
«Есть много направлений, но сейчас я сосредоточен на игровой карьере и успехах команды. Конечно, немало времени буду уделять академии, которая, надеюсь, откроется к тому моменту, как приму решение повесить коньки на гвоздь.
И, разумеется, больше всего времени буду уделять семье. У меня подрастают два сына, из-за постоянных разъездов они не часто меня видят», — приводит слова Овечкина «Известия».
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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