«Вы всё видели сами». Кадейкин объяснил, почему СКА проиграл «Спартаку»
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Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о причинах поражения в первом домашнем матче со «Спартаком» (0:3).
«Спартак» хорошо катался, везде успевал, игроки везде накрывали нас. В то же время мы, вместо того чтобы играть вперёд, попроще, быстро уходить, начали играть академически. Поэтому нас накрывали, шайба не двигалась вперёд и оставалась в нашей зоне. Мы тратили очень много сил в обороне, из-за этого проиграли.
Что мешало играть так, как в третьем периоде, весь матч? Очень хороший вопрос. В третьем периоде начало получаться то, что не получалось до этого. Вы всё видели сами», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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