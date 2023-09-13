«Вы всё видели сами». Кадейкин объяснил, почему СКА проиграл «Спартаку»

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о причинах поражения в первом домашнем матче со «Спартаком» (0:3).

«Спартак» хорошо катался, везде успевал, игроки везде накрывали нас. В то же время мы, вместо того чтобы играть вперёд, попроще, быстро уходить, начали играть академически. Поэтому нас накрывали, шайба не двигалась вперёд и оставалась в нашей зоне. Мы тратили очень много сил в обороне, из-за этого проиграли.

Что мешало играть так, как в третьем периоде, весь матч? Очень хороший вопрос. В третьем периоде начало получаться то, что не получалось до этого. Вы всё видели сами», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.