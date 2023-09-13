Кадейкин – о словах Ротенберга о переездах: все в одинаковых условиях. Надо справляться

Нападающий СКА Александр Кадейкин прокомментировал слова главного тренера петербургского клуба Романа Ротенберга о причинах поражения в матче со «Спартаком» (0:3).
«Слова Ротенберга о постоянных переездах? Все в одинаковых условиях, у всех непростой календарь. Начало сезона, все находятся в непривычном ритме, потому что на предсезонке всё равно так не наиграть. Надо с этим справляться.
Первый домашний матч за СКА после возвращения? Хотелось бы выигрывать, приносить больше пользы команде. Пока не у всех идёт игра. Нужно быстрее искать и свою игру, и командное взаимодействие. Сегодня были хорошие моменты, но всегда хочется большего. Нельзя быть довольным после трёх поражений подряд. Нам нечем быть довольными», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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