Кадейкин – о словах Ротенберга о переездах: все в одинаковых условиях. Надо справляться

Нападающий СКА Александр Кадейкин прокомментировал слова главного тренера петербургского клуба Романа Ротенберга о причинах поражения в матче со «Спартаком» (0:3).

«Слова Ротенберга о постоянных переездах? Все в одинаковых условиях, у всех непростой календарь. Начало сезона, все находятся в непривычном ритме, потому что на предсезонке всё равно так не наиграть. Надо с этим справляться.

Первый домашний матч за СКА после возвращения? Хотелось бы выигрывать, приносить больше пользы команде. Пока не у всех идёт игра. Нужно быстрее искать и свою игру, и командное взаимодействие. Сегодня были хорошие моменты, но всегда хочется большего. Нельзя быть довольным после трёх поражений подряд. Нам нечем быть довольными», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.