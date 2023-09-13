«Один из лучших хоккеистов, которых видела КХЛ». THW — об игре Мичкова в прошлом сезоне

Обозреватель The Hockey Writers Джастин Джиампьетро высказался об успехах российского нападающего Матвея Мичкова в прошлом сезоне.

«Как Мичков проявил себя в «Сочи» в сезоне-2022/2023? Когда Матвею не приходилось отвлекаться из-за душераздирающих дел, он был одним из лучших игроков, которых когда-либо видела КХЛ. В прошлом сезоне он установил рекорды для игрока драфта в лиге, превзойдя достижения Александра Овечкина.

Всего за 27 матчей за «Сочи» Мичков забил девять голов и сделал 11 передач, набрав 20 очков. Для подростка, выступающего в лиге — возможно, самой сложной для достижения успеха за пределами Северной Америки, — это беспрецедентно. Если бы не драма вокруг его игры в России в течение следующих трёх сезонов, он, вероятно, был бы первым почти на любом драфте. «Флайерз» были более чем счастливы выбрать его седьмым в общем зачёте.

Хотя Мичков, возможно, и не был ни самым быстрым игроком, ни лучшим по игре в защите в мире в прошлом сезоне, он по-прежнему развивается и со временем должен стать лучше в этих сферах. Есть причина, по которой подростков не бросают сразу в НХЛ, если только они не являются по-настоящему талантливыми людьми. Даже если они настолько одарённые, не всегда дела складываются так, как планировалось. Даже лучшим из лучших нужно время, чтобы развиваться. Молодой игрок «Флайерз» не является исключением. Когда он играл, то продемонстрировал те навыки, которые команда действительно искала, и это всё, что для них имело значение», — приводит слова Джиампьетро The Hockey Writers.