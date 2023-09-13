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«В футболе коснёшься пальцем — валяются. В хоккее настоящие мужики». Назаров — о драках

«В футболе коснёшься пальцем — валяются. В хоккее настоящие мужики». Назаров — о драках
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что драки являются неотъемлемой частью хоккея, и сравнил этот вид спорта с футболом.

«Накануне посмотрел матчи «Трактор» — «Лада» и СКА — «Спартак». Многие ожидали побед хозяев, но заведомые фавориты неожиданно проиграли на домашних площадках. Такое в хоккее случается, но здесь главное, чтобы зрители увидели зрелище и остались довольны. Вспомните, например, открытие новой арены в Новосибирске и матч между «Сибирью» и «Барысом», завершившийся со счётом 0:0 в основное время и овертайме. Разве это годится и понравится болельщикам? Всё-таки хоккей – это не унылый футбол, где счёт 0:0 встречается часто и является нормой.

Со своей стороны могу сказать, что в таких случаях однозначно не помешала бы хорошая мужская драка. Если игра не идёт и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар, плюс это хорошая возможность перевернуть ход встречи. Это в футболе если одного человека коснёшься пальцем, то он сразу падает замертво и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь всё другое. Драка для них – в порядке вещей», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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