«Если не произойдёт чуда». Вратарь «Монреаля» Прайс о вероятном завершении карьеры игрока

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что близок к завершению игровой карьеры. Голкипер пропустил весь прошлый сезон, сыграв всего пять матчей годом ранее. Летом 2021 года он перенёс операцию на колене после того, как вместе с «Монреалем» уступил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли.
«Скорее всего, я уже завершил игровую карьеру, если не произойдёт чуда. У меня всё ещё действует контракт, и я всё ещё питаю надежду на то, что, возможно, смогу снова сыграть, но вероятность этого падает с каждым месяцем.
Моё колено не готово к тому, чтобы выдержать стресс от игры вратарём в НХЛ. Так что на данный момент я просто буду продолжать пытаться восстановить своё колено до состояния, в котором оно будет пригодно для жизни в целом», — цитирует Прайса The Score.
Прайс не исключил работу в тренерском штабе «Монреаля» в будущем. В 2005 году «Монреаль» выбрал Прайса под общим пятым номером на драфте НХЛ. Голкипер установил рекорды франшизы по количеству матчей (712) и побед (361). Прайс становился обладателем «Везина Трофи» и «Харт Трофи» в 2015 году.
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