Защитник «Барыса» Алекс Грант переведён в список травмированных

Защитник «Барыса» Алекс Грант после прохождения медицинского обследования переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

В текущем сезоне защитник сыграл три матча, в которых отметился голом и результативной передачей.

Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре (в матче с «Адмиралом»). Грант в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Барыс» в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 17 (9+8) очков, проводя на льду по 21 минуте и 24 секунды в среднем (лучший результат в команде).

Всего в КХЛ 34-летний канадец провёл 238 матчей и набрал 112 (39+73) очков.