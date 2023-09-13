Щитов: СКА выглядит уставшим и потерянным, сетовать на перелёты такой клуб не может

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов заявил, что игра СКА на старте нового сезона КХЛ не впечатляет, и порассуждал, в каком случае главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг может покинуть свой пост.

«СКА выглядит уставшим и потерянным. Наверное, была изменена предсезонка. Игроков нагрузили больше. В прошлом году команда начала сезон по-другому. Сетовать на перелёты такой клуб не может. У них сильный состав и хороший бюджет. Чуть позже хоккеистов должно отпустить и появятся силы. Пока трагедии не случилось. Тройки не сыграны ещё. Не хватает таких креативных ребят, как была тройка в прошлом году: Хайруллин, Хуснутдинов и Жафяров.

Если команда будет так же плохо выступать, могут ли убрать Ротенберга? Хоккей непредсказуем, всё может быть. Я думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет. Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный», — цитирует Щитова Legalbet.