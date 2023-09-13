Плющев: все в КХЛ кинулись друг другу доказывать, что прозападная система подготовки лучше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил старт нового сезона КХЛ и отметил, что западная система предсезонной подготовки, при которой хоккеисты поздно выходят из отпусков, пока не даёт свои плоды.

«Почему «Спартак» так нестабилен – от 2:6 с «Адмиралом» до 3:0 со СКА? Сложно комментировать исходы некоторых матчей. Меня удивили 0:5 в матче «Локомотива» и «Сочи». Было много других матчей, которые не встраиваются в логику. Как мне кажется, сегодня все кинулись друг другу доказывать, что у них настолько прозападные системы подготовки – чем позже команда выходит на предсезонную подготовку, тем лучше будут для неё последствия.

Пока это не оправдывается, поэтому лихорадит многие команды, даже те, от которых этого не ожидали. Тот же ЦСКА стартовал неровно, хотя у них один из сильнейших составов в лиге, во время предсезонных турниров они показывали хороший, уверенный хоккей. Могу только этим объяснить, больше ничем», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.