Нападающий Даниил Тарасов подписал контракт с «Куньлунем» до конца сезона-2023/2024
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Даниил Тарасов подписал контракт с «Куньлунем» до конца сезона-2023/2024.
В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ Тарасов выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». Форвард начинал сезон в составе казанского клуба, за который провёл 11 матчей, забив один гол с показателем полезности «+1». Далее Тарасов по ходу сезона перешёл в екатеринбургский клуб, за который сыграл 21 матч, набрав шесть очков, — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3».
Всего в КХЛ на счету 32-летнего нападающего 388 матчей, в которых Тарасов набрал 158 очков — забросил 88 шайб и отдал 70 результативных передач с показателем полезности «+8».
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