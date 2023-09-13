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Защитник Сет Джонс заявил, что хочет быть новым капитаном «Чикаго» после ухода Тэйвза

Защитник Сет Джонс заявил, что хочет быть новым капитаном «Чикаго» после ухода Тэйвза
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Защитник «Чикаго» Сет Джонс заявил, что хочет быть новым капитаном команды после ухода Джонатана Тэйвза. Сейчас у «Блэкхоукс» нет капитана.

«Я всегда хотел быть капитаном. Я учился у некоторых великолепных лидеров – Ши Уэбера, Ника Фолиньо, Джонатана Тэйвза – я имею в виду, я играл с некоторыми из величайших капитанов, которых мы когда-либо видели. Это было бы нечто особенное.

Я сосредоточен на том, чтобы просто играть в свою игру и быть лидером, независимо от того, есть ли у меня на майке капитанская нашивка. Я не думаю, что это должно измениться. Последние пару лет Тэйвз всегда говорил в раздевалке: «Здесь у каждого есть голос, каждому разрешено высказаться и сказать то, что он хочет. Не должно быть всего четыре или пять парней, которые умеют говорить в раздевалке». Если вам 18 лет, вы должны уметь высказывать своё мнение. Так что я действительно принял это близко к сердцу», — цитирует Джонса пресс-служба НХЛ.

Тэйвз был капитаном «Чикаго» с 18 июля 2008 года по 13 апреля этого года, когда «Блэкхоукс» заявили, что не будут продлевать контракт с ветераном. Тэйвз помог «Блэкхоукс» выиграть Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

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