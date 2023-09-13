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Два россиянина выступят за «Торонто» в турнире проспектов НХЛ

Два россиянина выступят за «Торонто» в турнире проспектов НХЛ
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За «Торонто» в турнире проспектов выступят два россиянина — нападающий Дмитрий Овчинников и вратарь Вячеслав Пекса. С 14 по 17 сентября «Мэйпл Лифс» проведут три матча — с «Коламбусом», «Далласом» и «Детройтом».

В минувшем сезоне Овчинников в 68 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Сибирь» набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф нападающий выходил на лёд в трёх встречах, не отметившись результативными действиями. Овчинников был выбран «Торонто» под общим 137-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне Пекса провёл 40 матчей за «Барс» в ВХЛ. Голкипер одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 92,1%. Вратарь попал в заявку на шесть матчей КХЛ за «Ак Барс», но не провёл на площадке ни одной минуты.

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