Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о своём лечении от рака

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о своём опыте лечения от рака. В феврале 2020 года у хоккеиста был обнаружен злокачественный узел в правой доле щитовидной железы.

«Болезнь в прошлом. Сдаю постоянно анализы, нахожусь под наблюдением. Всё хорошо, меня ничего не тревожит. Гормональная терапия — это ежедневная часть моей жизни. Каждое утро надо принимать таблеточку, а потом с отличным настроением я иду на свою прекрасную работу, к своим товарищам.

Болезнь нашли случайно. Была обычная плановая диспансеризация перед плей-офф и нашли маленький узелок. Меня отправили на лечение в Германию. Огромное спасибо врачам, моим близким и родным, которые во всём меня поддерживали.

Первое, конечно, был страх. Не понимал, что и как делать. Была пустота. Начал читать в интернете, но оказалось, этого делать нельзя. Надо общаться с докторами, которые всё подскажут. Когда я приехал в Германию к врачу, он меня сразу спросил: «Ну что, начитался в интернете?».

Мой первый вопрос был, смогу ли продолжать спортивную карьеру. Мне врач сказал, что с таким диагнозом и золотые олимпийские медали выигрывают.

С Родионом Амировым был знакомы? С ним лично я не был знаком, но, судя по рассказам других ребят, он был отличным и улыбчивым парнем, который всегда был готов прийти на помощь. Жалко, что наш хоккей потерял такой талант. Хочется принести искренние соболезнования родным и близким Родиона», — сказал Юдин в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний игрок обороны провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и две результативные передачи.