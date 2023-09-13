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Сын Фёдора Канарейкина Максим покинул руководящую должность в «Авангарде»

Сын Фёдора Канарейкина Максим покинул руководящую должность в «Авангарде»
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Директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин покидает «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Максим является младшим сыном российского тренера Фёдора Канарейкина. Напомним, в сезоне-2016/2017 специалист работал в «Авангарде» главным тренером.

«Ястребы» в текущем сезоне провели четыре встречи, в которых одержали три победы при одном поражении. С шестью результативными баллами подопечные Михаила Кравца располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о конфликтах с тренерами во время игры за «Авангард». Тогда омскую команду возглавляли Боб Хартли, а затем его помощник Дмитрий Рябыкин.

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