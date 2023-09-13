«Я влюблён в Москву». Канадский нападающий «Динамо» Уил — о жизни в России

Канадский нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал о своих любимых местах в Москве.

«Я влюблён в Москву. Здесь есть всё для комфортной жизни. Много мест, где можно погулять и насладиться городом. Моя жена и ребёнок в восторге. Мы любим Красную площадь и окрестности. Очень крутое, историческое место и одно из главных достопримечательностей в мире. Мы любим Петровский парк.

Мы второй год в Москве и хотим ещё больше узнавать о ней. Мне, кстати, нравится русская баня. Есть отличный банный комплекс в Московской области, где можно расслабиться, восстановиться и отлично провести время», — сказал Уил в интервью Legalbet.

31-летний нападающий в текущем сезоне сыграл пять игр, в которых набрал 7 (4+3) очков.