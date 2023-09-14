Нападающий «Амура» Бродхёрст оценил эпизод, в котором получил травму

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал о своей травме, полученной в третьем периоде матча со «Спартаком» (3:5).
«Я не думаю, что со стороны соперника была какая-то грубость или злое намерение. Он получил удаление, но, думаю, самое важное, что я не видел в этом намеренной грубости. Да, я упал и получил травму, но это часть игры. Парень, который делал этот хит, нашёл меня после матча и извинился. Он подтвердил, что не хотел таких последствий. Я это очень ценю. Надеюсь, я смогу восстановиться быстро», – сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
В текущем сезоне Бродхёрст сыграл три матча, в которых набрал 4 (2+2) очка.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 сентября.
- 14 сентября 2023
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
04:30
-
04:11
-
03:50
-
03:20
-
02:59
-
02:58
-
02:04
-
01:22
-
01:00
- 13 сентября 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:12
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:44
-
21:26