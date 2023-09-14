Нападающий «Амура» Бродхёрст оценил эпизод, в котором получил травму

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал о своей травме, полученной в третьем периоде матча со «Спартаком» (3:5).

«Я не думаю, что со стороны соперника была какая-то грубость или злое намерение. Он получил удаление, но, думаю, самое важное, что я не видел в этом намеренной грубости. Да, я упал и получил травму, но это часть игры. Парень, который делал этот хит, нашёл меня после матча и извинился. Он подтвердил, что не хотел таких последствий. Я это очень ценю. Надеюсь, я смогу восстановиться быстро», – сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне Бродхёрст сыграл три матча, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 сентября.