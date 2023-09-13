Защитник «Ак Барса» Юдин: в «Авангарде» тренер говорил полежать после силового приема

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об игре в прошлом плей-офф с омским «Авангардом» (4-1).

«Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов разбирал эпизод с моим нарушением в финале, когда я ударил головой игрока ЦСКА? В итоге развернули ситуацию, что Каменев был не прав. Как я понимаю, что теперь дали бы удаление сопернику, а не мне. Он схитрил, вывел меня на эмоции, а я поддался. Была хитрость, и я проиграл в этом эпизоде. Не смог сдержаться. Нервы, эмоции. Тем и интересен спорт.

В предыдущем плей-офф говорили, что были симуляции со стороны «Авангарда», это тоже хитрость соперника? Другие ребята, которые играли в «Авангарде», мне рассказывали, что тренер им говорил: «Если грубый силовой приём, ты можешь лучше полежать, чтобы удаление в пять минут дали». Симуляция — это тоже спортивная хитрость», — сказал Юдин в интервью «РБ Спорт».