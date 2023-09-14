«Между нами нет никакой вражды». Бродхёрст рассказал об отношении к «Авангарду»

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал, принципиальны ли для него матчи с его бывшим клубом — «Авангардом».

«Есть ли для меня особая принципиальность в матчах с «Авангардом»? Я не назвал бы это принципиальным противостоянием, мы хорошо расстались с Омском, между нами нет никакой вражды. Я провёл здесь отличное время и с удовольствием его вспоминаю. Здесь отличный тренерский штаб, менеджмент, игроки. Конечно, я знал, что в начале сезона мы играем с «Авангардом», и был в предвкушении этого матча, снова хотел сыграть перед местными болельщиками и встретиться со старыми друзьями, но никакого неприязненного отношения к «Авангарду» у меня нет. Сейчас я в новой команде, и это моя новая семья, поэтому все мысли теперь об «Амуре», – сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 сентября.