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«Амур» по буллитам одержал победу над «Сибирью» в Новосибирске

«Амур» по буллитам одержал победу над «Сибирью» в Новосибирске
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода Пётр Хохряков с передач Кирилла Слепца и Дмитрия Шевченко открыл счёт в матче. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Прохоркин с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хабаровчане. Победный бросок на счету Евгения Грачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Хохряков (Слепец, Шевченко) – 24:38 (5x5)     1:1 Прохоркин (Бек) – 37:18 (5x4)     1:2 Грачёв – 65:00    

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Сочи» 15 сентября. Хабаровский клуб дома примет «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября.

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