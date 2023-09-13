Канарейкин: Мичкову нужно развиваться, играя за любую команду

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поддержал переход нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.
«Филадельфия» сделала выбор в пользу Мичкова. Это серьёзное решение, рассчитанное на развитие клуба в дальнейшем, ведь они взяли человека с хорошим игровым мышлением, на которого сделают большую ставку. Мичков — лидер. Он был фаворитом в сборной России, а также имеет развитое голевое чутьё и хороший завершающий бросок — поэтому за него и борются, хотят, чтобы он проявил себя в играх в Северной Америке. Мы не отстаём, но НХЛ — это сильнейшая лига в мире.
Мне трудно сказать, почему Матвей не проходит в состав СКА. Это решение тренерского штаба. Но переход Мичкова в аренду в «Сочи» пойдёт ему на пользу. Он уже адаптирован к этой команде. Его дальнейшая судьба — это вопрос в отношениях СКА и «Филадельфии». В любом случае впереди много работы, и останавливаться нельзя. Нужно развиваться дальше, играя за любую команду», — сказал Канарейкин в интервью RT.
В нынешнем сезон Мичков сыграл лишь в одном матче СКА из четырёх. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями.
- 13 сентября 2023
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