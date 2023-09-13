ЦСКА — «Динамо» М: голкипер армейцев Федотов начнёт матч в запасе

Сегодня, 13 сентября 2023 года, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится столичное дерби: ЦСКА сыграет с «Динамо». Игра начнётся в 19:30 мск.
Голкипер армейцев Иван Федотов начнёт встречу в запасе. В старте выйдет Александр Шарыченков.
Состав ЦСКА:
Шарыченков (Федотов);
Классон — Нестеров, Окулов — Карнаухов — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Ибрагимов, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;
Макаров, Слепышев — Панкратов — Мингачёв; Долженков.
Состав «Динамо»:
Коновалов (Волков);
Готовец — Менелл, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Миронов — Мартынов, Гусев — Уил — Пакетт;
Пыленков — Ожиганов, Михайлов — О'Делл — Рашевский;
Кудашов — Римашевский, Морозов — Ильенко — Петухов.
Ранее экс-защитник ряда клубов КХЛ, эксперт Никита Щитов поделился мыслями о выступлении ЦСКА на стартовом отрезке регулярного чемпионата. Также бывший хоккеист прокомментировал игру вратаря московского клуба Ивана Федотова.
- 13 сентября 2023
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