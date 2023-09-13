Леонтьев: если «Нефтехимик» называют восточной версией «Торпедо», мы не против

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, как относится к тому, что нижегородский клуб называют восточной версией «Торпедо».

«В предыдущие сезоны мы доказали, что у «Нефтехимика» есть характер и своё лицо, наша команда играет смело, в атакующий хоккей, не стесняется фаворитов. Думаю, мы будем сыгрываться с каждым матчем — и прибавлять. Чемпионат только начался, все главные матчи впереди.

Как относимся к тому, что «Нефтехимик» называют восточной версией «Торпедо»? Все мы с симпатией относимся к команде Игоря Ларионова, она тоже нацелена на атаку и доверие молодёжи. Если нас называют восточной версией «Торпедо», то мы не против. Но у нас в Нижнекамске свои традиции и свои амбиции», — сказал Леонтьев в интервью Russia-hockey.ru