Леонтьев: если «Нефтехимик» называют восточной версией «Торпедо», мы не против
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, как относится к тому, что нижегородский клуб называют восточной версией «Торпедо».
«В предыдущие сезоны мы доказали, что у «Нефтехимика» есть характер и своё лицо, наша команда играет смело, в атакующий хоккей, не стесняется фаворитов. Думаю, мы будем сыгрываться с каждым матчем — и прибавлять. Чемпионат только начался, все главные матчи впереди.
Как относимся к тому, что «Нефтехимик» называют восточной версией «Торпедо»? Все мы с симпатией относимся к команде Игоря Ларионова, она тоже нацелена на атаку и доверие молодёжи. Если нас называют восточной версией «Торпедо», то мы не против. Но у нас в Нижнекамске свои традиции и свои амбиции», — сказал Леонтьев в интервью Russia-hockey.ru
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