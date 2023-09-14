Форвард «Амура» Бродхёрст назвал любимый клуб в НХЛ

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал, что считает «Чикаго Блэкхоукс» любимой командой в Национальной хоккейной лиге.
«Слежу ли я за «Чикаго», который меня задрафтовал, или за «Коламбусом», где сыграл пару матчей? Я родился в Чикаго и всегда был большим фанатом «Блэкхоукс». У меня есть друзья и в этой команде, и в НХЛ. Конечно, слежу скорее за ними, чем за конкретными командами. Но поскольку я из Чикаго, то «Блэкхоукс» всегда будут занимать особое место в моём сердце», – сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
В текущем сезоне Бродхёрст сыграл три матча, в которых набрал 4 (2+2) очка. В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошёл вместе с «Авангардом» до финала Восточной конференции. В своём первом сезоне в лиге Бродхёрст сыграл в регулярке 67 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков, за 14 матчей в плей-офф форвард записал на свой счёт 8 (3+5) очков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате»:
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